Docteur de pharmacie et Diététicienne Nutritionniste spécialisée en micronutrition

Le rôle du diététicien est de prendre en charge des patients dans le cadre de pathologies nécessitant l’ajustement des habitudes et des comportements alimentaires. Pour moi, la micronutrition est la base de mon approche car essentielle à la compréhension de la problématique du patient.

L’équipe de myNUMEA nous offre les moyens d’accompagner nos patients avec une prise en charge individualisée et adaptée à leurs besoins physiologiques. Un déficit en micronutriments a des répercussions directes sur leur santé et leur bien-être.

La micronutrition est très importante dans la naturopathie pour booster la vitalité du consultant qui recherche une meilleure hygiène de vie et un bien-être optimal.

Avec une bonne hygiène de vie et une alimentation équilibrée, suivre une supplémentation en compléments nutritionnels vous permettra notamment de renforcer votre organisme et d’éviter les carences. La micronutrition vous permet alors de combler les déficiences alimentaires, d’éliminer les inconforts du quotidien et de vous maintenir en bonne santé.

Rania Layouni

Rania Layouni, Naturopathe, Micronutritionniste et Ingénieure en biologie, membre du réseau myNUMEA Pro